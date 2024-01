LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | Trezeguet sfida Bakambu

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.35 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Gabaski; Hany, Hegazy, Abdelmoneim, Fatouh; Attia, Elneny, Fathy; Zizo, Mohamed,. All. Rui Vitoria RD(4-2-3-1) Mpasi-Nzau; Kalulu, Mbemba, Batubinsika, Masuaku; Pickel, Motoussamy; Meschack, Bonkonda, Wissa;. All. Desabre 20.30 Buonasera e benvenuti alladi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualedelin, senza Salah, i faraoni puntano su ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11? Colpo di testa Mohamed che sfiora la traversa. 9? Fase di stanca del match. 7? Possesso palla per il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41? Ancora Zizo dalla distanza non spaventa il portiere del Capo Verde . 39? Zizo dalla distanza manda ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 Notte fonda per l’Egitto che senza Salah non sembra avere la forza per ribaltare la partita, servirà ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56? Sinistro di Zizo che finisce largo. 54? Mohamed di testa non trova la porta. 52? Destro di Trezeguet ... (oasport)

Studiando i precedenti nella diretta di Egitto RD Congo possiamo notare che gli incroci sono otto, con un bilancio che pende decisamente dalla parte dei Faraoni: abbiamo infatti sei vittorie ...Risultati Coppa d'Africa 2024: diretta gol live score delle due partite che domenica 28 gennaio si giocano per gli ottavi di finale della competizione.La partita Egitto - DR Congo di Domenica 28 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per gli ottavi di finale della Coppa d'Africa ...