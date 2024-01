LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | sfida da dentro o fuori per i Faraoni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualedelin, senza Salah, ipuntano su Marmoush. Il percosso dinellain corso in Costa d’Avorio continua. Le due nazionali si affrontano nel match in programma oggi a San Pedro e valida per gli ottavi di finale. L’, che deve rinunciare ancora a Salah per infortunio, inoltre ha chiuso la fase a gruppi con il secondo posto nel girone B, dietro Capo Verde e avanti a Ghana e ...