LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo 1-1 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | Zizo spreca una grande occasione!

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62?tutto solo davanti al portiere si fa ipnotizzare. 60? Si cominciano a scaldare gli uomini delle due panchine. 58? Ancora scatenato Bogonda,in difficoltà nelle ripartenze. 56?che prova a spingere a pieno organico. 54? Mbemba di testa dopo un corner non trova la porta. 52? Wissa di testa spaventa Gabaski. 50? Trezeguet sbuccia il pallone da ottima posizione. 48? Fatouh va fuori, dentro Hamdi nell’. 46? Inizia il secondo tempo! 21.53che va in vantaggio meritatamente ma poi dopo appena cinque minuti compie una sciocchezza in difesa, che costa il rigore che vale il pareggio per i faraoni. A tra poco per il secondo tempo! 51? Finisce il primo tempo,...