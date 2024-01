LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo 0-1 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | Meschack sblocca la partita!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39? Vantaggio meritato delper la quantità di azioni pericolose prodotte. 37? Gooooooooooooooooooool,, colpo di testa perfetto dopo una rimessa laterale battuta velocemente,0-1. 35? Punizione di Zizo bloccata dal portiere. 33? Ottima punizione conquistata per l’. 31? Si riprende a giocare. 29? Momento di cooling break. 27? Scatenato Bogonda, ma non riesce a trovare compagni in area di rigore. 25?che prova a prendere il comando del match. 23? Contropiede dell’che non sortisce gli effetti sperati. 21?che subisce la velocità del. 19? Bongonda di piatto calcia alto. 17? Fase fallosa del match. 15? Fase ...