LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo 0-0 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | tentativo di Fathi!

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? Bongonda di piatto calcia alto. 17? Fase fallosa del match. 15? Fase positiva per il. 13? Punizione per ilche si spegne sulla barriera. 11? Mohamed fermato in area di rigore, non c’è rigore. 9? Elneny con il destro trova la deviazione di Mohamed che evita il tiro in porta. 7? Fathi di testa non trova la porta. 5? Trezeguet viene fermato sulla fascia sinistra. 3? Clamoroso contropiede Bakambu spreca l’occasione. 1? Inizia la partita! 20.55 Inni nazionali in corso, calciatori in campo. 20.50 Ingresso in campo dei giocatori. 20.45 Salah sarà ancora assente, difficilmente potrà essere presente in campo prima di una eventuale finale. 20.40 Hanno già passato gli ottavi di finale Angola, Nigeria e Guinea. 20.35 Ecco le formazioni ...