LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Hoogerheide 2024 in DIRETTA | van der Poel fa il vuoto poco prima dell’ultimo giro!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.07 E arriva anche la caduta per Thibau Nys, che viene ripreso dagli inseguitori. Ma intanto, van derè andato via! 16.06 Nys è a otto secondi, dietro di lui Iserbyt, Nieuwenhuis e Ronhaar a 17”. 16.06 Forza ancora van der, che prova a dare un’altra spallata a Nys sulla scalinata! E il belga sembra aver perso un po’ di margine: ULTIMO16.05 Resiste il belga, resiste da applausi! Terzo Eli Iserbyt, che deve solo portare a termine la gara in queste posizioni per portarsi a casa ladel. 16.04della zona dei box, il campione delha dato un cazzottone bello grosso alla corsa! Ma dietro Thibaut Nys è alle spalle! 16.03 ARRIVA LO SCATTO ...