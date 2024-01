LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Hoogerheide 2024 in DIRETTA | ultimi due giri | gara ancora incerta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.03 ARRIVA LO SCATTO DI VAN DER POEL! Nys prova a chiudere! 16.02 Quella di non tenere un ritmo forsennato potrebbe essere una tattica ben delineata dalla Baloise Trek Lions, per provocare un po’ di ‘traffico’ tra i migliori. 15.59 Attacca Ronhaar, van der Haar lo supera sulla linea del traguardo. van der Poel non trova spiragli. 15.58 Si aggiunge anche Venturini in vetta, sei uomini in vetta con quattro Baloise. Ma in testa si sta rallentando parecchio… 15.56 Problemi alla schiena intanto per Michael Vanthourenhout, in undicesima posizione. 15.54 La Baloise Trek Lions sta provando a fiaccare la resistenza di van der Poel e tentare così di vincere la. Dietro c’è Gioele Bertolini, ventesimo. 15.52 Sesto giro in archivio! Nieuwenhuis, van der Poel e Nys in avanti, poi si riportano sotto ...