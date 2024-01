LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Hoogerheide 2024 in DIRETTA | la Baloise gestisce la corsa dopo cinque giri | van der Poel sornione

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.47 Mancano ora quattroal traguardo! 15.46 Rettilineo finale e scatto di un, stavolta di Ronhaar. VDP gli si mette a ruota, e Iserbyt fa un po’ fatica a chiudere! 15.45 Momento della scalata, ancora Nys in testa. E l’attacco di van dernon arriva. 15.43 Nei primi sei ci sono quattro uomini dellaTrek Lions, che possono così gestire la. Iserbyt e van dersono gli ‘intrusi’. 15.41 Siamo a metà gara, Iserbyt passa in testa a fare l’andatura, poiché da dietro più di qualche corridore sta riprovando a portarsi sotto. 15.39 E di nuovo sullo sprint, riparte anche Thibau Nys. La tattica della NBalouse è chiara: provare a sfiancare gli avversari. 15.38 Si riporta sotto Lars Van ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Passaggio al termine del sesto giro in 40:44: quattro corridori in testa. 15.50 Rifiatano nel gruppo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 VAN Aert RISCHIA IL PASTICCIO! Cade mentre stava scendendo gli scalini, risale in bicicletta e ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Altra caduta, stavolta per Jens Adams. 15.21 Si inizia a far vedere van der Poel, ora in quarta ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ultima prova di Coppa del Mondo di ciclocross ad Hoogerheide, in Olanda. Mathieu van der Poel va a cacci ...Fanno 11 vittorie su 12 cross disputati. Tutte le gare di ciclocross della stagione saranno trasmesse in DIRETTA in streaming su Discovery+ (tutte le offerte), il nuovo servizio ott di Discovery con ...X2O TROFEE - Ci stiamo dirigendo a lunghi passi verso il Mondiale. Penultima appuntamento prima della trasferta in Repubblica Ceca e i crossisti testeranno ...