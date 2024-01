L’Italia si riscopre innamorata di Sinner Un nuovo ciclo e la rincorsa al trono di n 1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) La promessa è diventata una fulgida realtà. Avevamo fretta, noi assetati di vittorie nel deserto arido del tennis. Quasi mezzo secolo di digiuno, di vani profeti, diversi buoni giocatori, ma nessun fuoriclasse. Poi è arrivato Jannik, novello Re Mida con la racchetta che, nell’arco di due mesi, ci ha donato la Coppa Davis ed un titolo dello Slam che mancavano da 48 anni. Le qualità di questo ragazzo erano note sin da quando era poco più che un adolescente. Un ragazzino completo, capace di ‘picchiare’ forte sia di diritto sia di rovescio. Alle NextGen di Milano nel 2019 surclassò i pari età in maniera perentoria, poi già nel 2020, in una stagione sui generis, colse i suoi primi quarti di finale in uno Slam al Roland Garros. La pandemia, con le tante restrizioni, la rivoluzione dei calendari ed il congelamento del ranking, ha certamente contribuito a rallentare un ...