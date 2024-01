L’Italia investe sulla Difesa | in arrivo 400 carri armati modernissimi e 1000 veicoli da combattimento

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 28 gennaio 2024) Quattrocento cingolati,di ultima generazione fabbricati in Germania, ma anche milledaper rafforzare le linee diin un eventuale conflitto armato di terra, improbabile ma non impossibile alla luce dei venti di guerra che spirano nel mondo, a partire dall’Ucraina. Oggi “Repubblica” dettaglia gli investimento del governo Meloni per i prossimi tredici anni e un impegno di spesa pari a 24 miliardi e mezzo di euro, un terzo dei quali già stanziati. Dallasoldi per le brigate corazzate,combat Il quadro completo degli investimenti è delineato dal Documento di Programmazione Pluriennale, illustrato dal ministro Guido Crosetto alle Commissioni parlamentari nello scorso ...