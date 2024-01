L’Iran invia tre satelliti militari nello spazio | le immagini del lancio – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024)ha lanciato simultaneamente treutilizzando il razzo vettore Simorgh (Phoenix) sviluppato dal ministero della Difesa, secondo l’agenzia di stampa The Young Journalists Club. Secondo l’agenzia di stampa iraniana Mehr, icomprendono Mahda, un satellite leggero per le telecomunicazioni, costruito per testare i sottosistemi satellitari sviluppati, il nanosatellite Kehan-2, che fornisce la possibilità di posizionamento locale per i ricevitori a terra, e il nanosatellite Hatef-1, anch’esso costruito per provare la tecnologia della comunicazione a banda stretta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.