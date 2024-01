L’Inter non si ferma più Per piegare la Fiorentina basta il gol di Lautaro

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di domenica 28 gennaio 2024) Per avere la meglio di una Viola troppo imprecisa davanti alla porta,il gol al 13' del Toro Martinez. L'undici di Italiano spreca troppo, sbagliando anche un rigore con Nico Gonzalez. L'Inter torna in testa alla classifica con una partita in meno proprio prima del Derby d'Italia