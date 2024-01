L' Inter batte la Fiorentina e torna in vetta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 28 gennaio 2024) AGI - Reduce dal trionfo all'ultimo respiro in Supercoppa contro il Napoli, l'riprende immediatamente a correre anche in campionatondo lanella delicata sfida della 22 giornata di Serie A. Al Franchi finisce 1-0 grazie al graffio del solito Lautaro Martinez, che regala un successo pesantissimo ai suoi in collaborazione con Sommer, protagonista con un calcio di rigore parato a Nico Gonzalez: con questi tre punti, infatti, la squadra di Inzaghi approfitta del passo falso della Juve ea +1 inalla classifica, con una gara da recuperare. Terzo passaggio di fila a vuoto invece per gli uomini di Italiano, che non vincono di fatto da un mese e sono costretti a restare fermi a quota 34 in quinta posizione. L'avvio di gara è vibrante e nel primo quarto d'ora succede di ...