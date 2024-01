L’intelligenza artificiale sottratta a Big Tech

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) "Chiamo “società conviviale“ – scriveva Ivan Illich nel suo libro La convivialità – una società in cui lo strumento moderno sia utilizzabile dalla persona integrata con la collettività, e non riservato a un corpo di specialisti che lo tiene sotto il proprio controllo. Conviviale è la società in cui prevale la possibilità per ciascuno di usare lo strumento per realizzare le proprie intenzioni". Nell’era digitale, dominata da Bige da una “megamacchina“ che continua a crescere schiacciando e sfruttando gli individui, l’idea di un’intelligenzaconviviale è quasi una provocazione, ma Stefano Borroni Barale, storico sostenitore del software libero, accetta la sfida e nel suo nuovo libro, titolato, citando Italo Calvino,inesistente (Altreconomia), spiega punto per punto che cos’è davvero questa nuova ...