L’intelligence tra diritto e intelligenza artificiale La lezione di Valentini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 28 gennaio 2024) La cultura del, la regolazione e i rischi di destabilizzazione in Europa. Marco, magistrato del Consiglio di Stato e già Prefetto della Repubblica, docente dipenale presso l’Università Cattolica, sede di Milano e presidente onorario della Sezione “Intelligence” dell’Università della Calabria, ha parlato di questo e molto altro durante la sua“Sistemi d’intelligence e approcci regolatori” tenuta al Master in Intelligence dell’Università della Calabria diretto da Mario Caligiuri.ha subito richiamato l’attenzione degli studenti sulla necessità, per affrontare compiutamente e con metodo scientifico il tema delle regole del– inteso come studio dei sistemi e dei modelli ordinamentali – di contestualizzare preliminarmente e ...