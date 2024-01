L’impegno nel sociale Il Csi di Milano porta lo sport fra nei villaggi dell’Amazzonia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Prosegue con successo e grande entusiasmo il progetto di volontariato internazionale nel vicariato di Pucallpa. La missione in Sudamerica di "Csi per il mondo", è partita su indicazione diretta dell’arcivescovo Delpini, dopo i gemellaggi nei mesi scorsi con realtà dello Zambia e del Camerun. "Abbiamo organizzato una giornata diper bambini e ragazzi al Caserio di Bellavista,o nella foresta raggiungibile solo dopo ore di navigazione. È stata una giornata indimenticabile, a cui hanno partecipato circa 100 bambini provenienti anche daivicini", il racconto del presidente del Comitato milanese, Massimo Achini. Le giornate dioccupano le mattinate di “vacationes divertita”, quello che in Italia sarebbe l’oratorio estivo: "Le stiamo facendo nelle parrocchie di don Luca e don Tommaso. C’è ...