Ligue 1 2023 24 | Psg fermato dal Brest | tra i tanti pareggi vince solo il Lens

(Di domenica 28 gennaio 2024) Arrivano ben cinquenella domenica del 19esimo turno di1. Spicca quello del Psg, che avanti 2-0 si fa rimontare dal. Asensio e Kolo Muani mandano sul doppio vantaggio la squadra di Luis Enrique sul finire del primo tempo, ma nella ripresa arriva la reazione dei biancorossi. Prima Camara accorcia le distanze al 55?, poi Pereira Lage trova l’insperato gol del definitivo 2-2 al minuto 80. Rimangono dunque invariate le posizioni in classifica, con i parigini in testa con 44 punti e ilterzo a 35.a anche il Lille, che nell’anticipo delle 13.00 non va oltre lo 0-0 sul campo del Montpellier e rimane così quinto in classifica a 32 punti. L’unica vittoria del giorno la firma il, che2-0 sul campo del Tolosa. Pereira da Costa e ...