Ligue 1 2023 2024 | il Monaco in inferiorità numerica trova un punto a Marsiglia Torna alla vittoria il Nizza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) Finisce 2-2 l’anticipo più atteso della diciannovesima giornata di1 tra. Primo tempo molto divertente già dai primi minuti. Ben Yedder porta in vantaggio la formazione monegasca dopo 7?, ma gli ospiti restano poco dopo con l’uomo in meno a causa del rosso commissionato a Maripano. Con la superioritàa sua disposizione, ilil pari con Aubameyang al 38°, ma nel recupero ilcolpisce ancora con Akliouche. Gattuso si fa sentire negli spogliatoi durante l’intervallo, e i suoi uomini dopo neanche 5? si riportano in parità grazie a Balerdi. Nel finale per doppia ammonizione di Zakaria, ilfinisce in 9, ma riesce in qualche modo a difendere il pari. Nel pomeriggio erato ...