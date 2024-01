Lezione sulla nonviolenza per inaugurare l’anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) PONTEDERA L’auditorium della biblioteca di Pontedera gremito per ascoltare lanon violenza tenuto da Pat Patfoort, antropologa, biologa e mediatrice nel campo della trasformazione e della gestione nonviolenta del conflitto. Nei giorni scorsi Pontedera ha accolto la studiosa che ha parlato di fronte a studenti e docenti di piccoli e grandi conflitti. Un evento organizzato dalla fondazione Idana Pescioli. Un’occasione per parlare diattiva, pratica, da poter utilizzare in famiglia, a scuola, a lavoro senza dover per forza immaginare ai contrasti tra Nazioni e Paesi. "Vogliamo aprire il nuovo anno di attività del Centro culturale Libertà epromosso dalla Fondazione Pescioli – ha detto la presidente Daniela Pampaloni – con la speranza che il 2024 siain cui si ...