L’ex calciatore che ha vinto Masterchef | in pochi conoscono la sua storia incredibile

Morto Gigi Riva , le cause della morte dell’ex calciatore Gigi Riva è Morto oggi, 22 gennaio, all’età di 79 anni. Ma quali sono state le cause della ... (tpi)

Ricoverato a Cagliari malore improvviso per Gigi Riva , ex calciatore azzurro e del Cagliari. Riva , nelle ultime ore, dopo un malore avvenuto in caso ... (361magazine)

Paura per Gigi Riva - l’ex calciatore ricoverato dopo un malore in casa : sarà operato al cuore

Paura per Gigi Riva, l’ex calciatore ricoverato dopo un malore in casa Spavento per Gigi Riva, attualmente ricoverato in un ospedale di Cagliari ... (tpi)