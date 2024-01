Levane | arrestato 18enne per spaccio

(Di domenica 28 gennaio 2024) Nella serata di venerdì, i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno compiuto un’importante operazione volta a contrastare il traffico di droga nella frazione, a Montevarchi. L’obiettivo dell’operazione era individuare e fermare coloro che avevano trasformato Piazza Falcone e Borsellino in un punto nevralgico per lodi sostanze stupefacenti. Durante un mirato controllo, i Carabinieri della Stazione di Bucine hanno identificato ein flagranza undi San Giovanni Valdarno, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Il giovane è stato accusato dei reati di detenzione ai fini didi hashish e cocaina, oltre al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Alla vista dei militari, il giovane ha cercato di fuggire, ma la pronta azione dei ...

