Lettere consegnate nel fine settimana | postino finiscce nei guai

(Di domenica 28 gennaio 2024) L'uomo è stato sanzionato per aver distribuito durante ila corrispondenza che lui e i colleghi non erano riusciti a recapitare al primo tentativo

L’uomo è stato sospeso dal lavoro alla fine del 2022 quando è stata presentata una denuncia contro di lui Un postino riminese di 55 anni è attualmente sotto indagine per aver preso indebitamente la po ...L'uomo è stato sanzionato per aver distribuito nel corso dei fine settimana la corrispondenza non recapitata al primo tentativo da lui e dai suoi colleghi ...Senza avvertire nessuno nell'ufficio in cui lavora, compreso il direttore della sede, ha iniziato a consegnare la posta e i pacchi non recapitati, portandoli ai destinatari nei fine settimana.