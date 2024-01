«L’esaltazione del modello Ferragni è finita | ora la politica intervenga anche sull’uso ossessivo delle immagini dei figli» – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 gennaio 2024) Federico Mello, giornalista Rai, hai scritto di Chiara, quandoera mediaticamente intoccabile. Nel tuo libro “Essere Chiara”, uscito due anni fa per Compagnia Editoriale Aliberti, parli della sua ascesa, vista più come una valanga, che rotolando ingrossa sé stessa. Ora, dopo il Pandoro gate, è davvero la fine di Chiara? «Secondo me sì. Per due semplici motivi. Nel libro c’è un lungo capitolo che si intitola “Mega racconto”, ovvero il racconto di Chiara, che è sempre stato megalomane. Un po’ per una sua strategia di marketing, un po’ perchéi giornali e la tv quando si avvicinavano a lei lo facevano con toni megalomani. La cornice generale era eccessiva. Le Gallerie degli Uffizi la definirono «una sorta di divinità contemporanea», ...