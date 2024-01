“L’Eredità” | la decisione senza precedenti del campione | pubblico incredulo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 28 gennaio 2024) News tv. “”, Daniele lascia il programma in diretta:è un programma televisivo italiano di genere game show, in onda su Rai 1 dal 29 luglio 2002 nella fascia preserale condotto da Marco Liorni. Sei concorrenti si sfidano in questo classico gioco a premi ad eliminazione che prevede sette diverse sfide. Lapresa in diretta daldi turno Daniele ha lasciato tutti quantiparole.Leggi anche: “Che vergogna”. “”, la gaffe del concorrente scatena ilLeggi anche: “”, Matteo è il nuovo: ma occhio al dettaglio, a chi somiglia Leggi anche: “”, vincita record del ...