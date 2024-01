Legnano passata al setaccio Controlli a 360 gradi nelle zone calde della città

(Di domenica 28 gennaio 2024)straordinari per la polizia di Stato diche in una solo serata ha controllato ben 116 persone ed una decina di attività sul territorio. Sono questi i numeri del servizio di prevenzione e controllo del territorio svolto dal pomeriggio di venerdì fino all’una di notte. Mirate e attente le attività di monitoraggio del territorio sia nella zona del centro che in periferia con gli agenti guidati dal dirigente Ilenia Romano, supportati dagli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Lombardia, che si sono recatiareedove maggiormente si verificano episodi di microcriminalità e di consumo di sostanze stupefacenti. Di sera i poliziotti, con il personalepolizia amministrativa del commissariato, hanno controllato l’area commerciale Cantoni, la ...

