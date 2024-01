Lecco | corteo con più di 500 persone sfila sul lungolago in favore della Palestina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024), 28 gennaio 2024 – Gaza chiama,risponde, come chiesto su uno striscione affisso nei giorni scorsi sul Ponte Vecchio di. In più di 500 quest'oggi ieri hannoto sule partecipato alla manifestazione di sostegno ai palestinesiStriscia, che dallo scorso 7 ottobre sono sotto costante attacco dei militari israeliani per rappresaglia contro gli attentatori di Hamas che hanno ucciso oltre millee ne hanno rapite almeno 250. Il tam tamrete e appunto il manifesto appeso sul Ponte Vecchio per informare dell'iniziativa, hanno richiamato in strada attivisti per i diritti umani, volontari di associazioni, alcuni esponenti istituzionali come l'assessore al Welfer Emanuele Manzoni, ma soprattutto tanti bambino, ...