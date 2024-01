Le ragazze di Piovani in trasferta a Como (Di domenica 28 gennaio 2024) SASSUOLO Cerca l’accesso alla zona playoff, il Sassuolo in trasferta a Como. Le neroverdi, settime in classifica con 14 punti, hanno appena una lunghezza di ritardo sulle lombarde, quinte: vincere oggi (si gioca al ‘Tabattoni’ di Seregno, ore 15, significherebbe sorpassarle e attestarsi nelle zone più nobili della classifica che la squadra di Piovani – 9 punti nelle ultime cinque giornate, sulla stessa distanza il Como ne ha fatti 2 – rincorre da qualche tempo. La classifica Roma* 39 p.ti; Juventus 33; Fiorentina 31; Inter* 23; Como Femminile, Sampdoria* 15; Sassuolo 14; Milan 13; Pomigliano Femminile 5; Napoli Femminile* 3 (* una gara in più). La giornata Napoli Femminile-Inter 2-3; Roma-Sampdoria 2-0; Pomigliano Femminile-Milan; Como Femminile-Sassuolo; Juventus-Fiorentina. Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di domenica 28 gennaio 2024) SASSUOLO Cerca l’accesso alla zona playoff, il Sassuolo in. Le neroverdi, settime in classifica con 14 punti, hanno appena una lunghezza di ritardo sulle lombarde, quinte: vincere oggi (si gioca al ‘Tabattoni’ di Seregno, ore 15, significherebbe sorpassarle e attestarsi nelle zone più nobili della classifica che la squadra di– 9 punti nelle ultime cinque giornate, sulla stessa distanza ilne ha fatti 2 – rincorre da qualche tempo. La classifica Roma* 39 p.ti; Juventus 33; Fiorentina 31; Inter* 23;Femminile, Sampdoria* 15; Sassuolo 14; Milan 13; Pomigliano Femminile 5; Napoli Femminile* 3 (* una gara in più). La giornata Napoli Femminile-Inter 2-3; Roma-Sampdoria 2-0; Pomigliano Femminile-Milan;Femminile-Sassuolo; Juventus-Fiorentina.

Advertising

Altre Notizie

" come il fatto che hanno segnato tre ragazzi giovani, con poche presenze in questo campionato, che non abbiamo subito gol dopo tanto tempo. Speriamo che questo risultato aiuti la squadra a credere in ...

In Kenya coi giovani che sopravvivono mangiando i rifiuti delle discariche. Un’esperienza che li ha segnati: "Noi abbiamo tutto eppure siamo infelici".Sono i cosiddetti Neet, giovani fra i 15 e 29 anni che hanno gettato la spugna, parcheggiati in un limbo che annichilisce. A livello provinciale i Neet sono il 23% dei ragazzi fra i 15 e 29 anni, ...