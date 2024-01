Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 gennaio | la rassegna stampa di Sky TG24

Dopo la Supercoppa italiana vinta dall'Inter in finale contro il Napoli a Riyad in Arabia Saudita, stasera riparte il campionato di Serie... (calciomercato)

Due le aperture principali sui giornali. In primis, l'avviso della Corte dell'Aja a Israele: "Eviti il genocidio". L'ira di Netanyahu. In secondo ... (tg24.sky)

Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni sulle vicende del calcio Napoli. Come di consueto, potete consultare le prime pagine attraverso ...27.01 19:27 - POLITANO - L'agente: "Siamo ai dettagli per il rinnovo col Napoli, annuncio nei prossimi giorni, l'Al-Shabab ha insistito ma lui voleva continuare in azzurro, ADL lo ha accontentato" ...TuttoSportin prima pagina parla del pareggio della Juventus contro l'Empoli. "Il VAR Juve funziona. Semaforo rosso. Follia di Milik, squadra in dieci dal 16esimo minuto. L'Empoli ferma la fuga.