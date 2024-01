Le primarie non sono un obbligo per il Pd Ma senza il centrosinistra si divide di S Mentana

Usa - primarie Gop : la Haley non molla 9.45 "La corsa non è per niente finita, ci sono ancora decine di Stati".Così Nikki Haley, dopo essere stata sconfitta da Trump alle primarie del New ... (servizitelevideo.rai)

Elezioni Usa 2024 - Trump vince primarie in New Hampshire : “Ora non posso più perdere” “Quando vinci in Iowa e vinci in New Hampshire, nessuno ha mai perso, così noi non saremo i primi”. Così Donald Trump ha espresso la certezza del ... (metropolitanmagazine)