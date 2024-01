Le pillole di Polly | recensione di “Underground” di Murakami Haruky

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tokyo, 20 marzo 1995. Sono le otto di quello che sembrerebbe un lunedì mattina qualunque e, nella capitale nipponica, la routine quotidiana si svolge con la solita, ordinata ripetitività. Migliaia di lavoratori, industriosi come api operaie, si dirigono a passo svelto verso la metropolitana, con gli occhi quasi sempre rivolti all’orologio; sanno bene, infatti, che i loro datori di lavoro si aspettano che arrivino in anticipo rispetto all’orario ufficiale di inizio del servizio. Ma non è un problema, perché queste brave persone sono fiduciose nel fatto che ci penserà la metropolitana, con le sue tante linee che raggiungono ogni parte di Tokyo, a farle arrivare in tempo in ufficio. Quindi si mettono giudiziosamente in fila, in modo da salire sulla metro rispettando l’ordine di arrivo dei passeggeri; chi ha la fortuna di aspettare un treno di solito poco affollato pensa con impazienza al ...