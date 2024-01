Le parole del post partita Nicola | Siamo solo all’inizio» E Baldanzi si toglie dal mercato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) In una stagione fin qui disgraziata per i problemi fisici accusati, proprio nel momento in cui la Roma è piombata forte su di luiprende per mano l’Empoli e lo porta al pareggio sull’impossibile campo della Juventus. "È stato un gol importante per tutta la squadra, ci tenevamo a far bene e dare conferme dopo la vittoria col Monza – ha commentato nel–. È stato difficile stare lontano, ma quello che conta è la squadra e stasera abbiamo fatto una grandefelici". Dopo aver colpito a San Siro, il fantasista azzurro ha scelto un altro palcoscenico di lusso per segnare. "È stata un’altra grandissima emozione perché non è un campo facile – confessa –, ma la cosa importante è aver preso un punto contro una delle squadre più forti del campionato. Il mister ci sta dando ...