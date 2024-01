LE PAGELLE Bianco leggendario Fiamozzi | gol da puntero Finalmente si è visto il vero Crnigoj

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) BARDI 6. Attento su Kallon in avvio, sicuro nel finale quando doma il tiro di Lulic, ma non deve fare gli straordinari. SAMPIRISI 7. In versione SuperMario, gioca una gara di sostanza dietro e dà una mano anche nelle ripartenze offrendo qualità. Sibilli se lo sognerà stanotte, il Como anche nelle prossime,che lui resterà in granata. ROZZIO 7. Il capitano gioca una partita delle sue: attento a chiamare la linea, impattante fisicamente e dominante di testa. In area di rigore è ancora il miglior centrale a disposizione di Nesta. MARCANDALLI 6,5. Partita più lineare rispetto ai compagni di reparto, ma fa la sua parte. Un solo brivido nel finale, con una palla persa che poteva costare cara.7,5. Un gol da ex che vale una fortuna. Stop e tiro, per coronare un’azione tra esterni in ‘stile Atalanta’. Una gioia meritata per un professionista ...