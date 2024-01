Le nostre radici Storie camaioresi in quattro quadri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) La tradizione del territorio diventa arte e diventa memoria per le giovani generazioni. E’ un omaggio alle tradizioniattraverso l’arte il territorio e la sua storia. Angelo Benedetti (nella foto) consigliere comunale, con la passione per la pittura ha promosso una inziativa che si chiama “Le tradizioni“approvata dall’amministrazione comunale. Angelo Benedetti ha preparatoraffiguranti il lumino camaiorese, il cicindelloro: il temine deriva dal latino e significa riccio, anello di capelli, il Santissimo nome di Gesù, la notte dei tappeti di segatura e la luminara della processione di Gesù morto. Ha scelto questi aspetti per ricordare la storia camaiorese. Questiverranno esposti a rotazione all’entrata del Comune di Camaiore così ...