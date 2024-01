Le minacce di Putin e i rischi per l’Italia | l’esperto | “Attenti alla guerra psicologica”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gennaio 2024 - Diretto: “Veramente siamo inmanon lo vuole capire. Parlo ad esempio dienergetica, perché paghiamo il gas 10 volte tanto”. Francesco d’Arrigo, direttore dell’Istituto italiano di studi strategici Nicolò Machiavelli, ha appena ragionato e scritto proprio sulla domanda che tutti, sotto sotto, si fanno: ma se si mette davvero male, siamo pronti? Direttore, qual è la risposta? “La risposta è sì. Intanto perché se subiamo un attacco se la devono vedere con la Nato che in questi anni diin Ucraina ha rafforzato tutti i suoi confini con la Russia. Non solo, Finlandia e Svezia sono così impaurite che hanno chiesto e ottenuto di entrare nell’Alleanza Atlantica”. Chiamata alle armi in caso di, ma chi può essere arruolato? Cinque domande ...