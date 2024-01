Le celebrazioni Consigli comunali e medaglie d’onore | Restiamo vigili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) Maurizio Sillari ritira la medagliadello zio morto in Germania. Mario Cavalli era stato catturato ad Asti dall’Esercito tedesco il 10 Settembre 1943, a sole 48 ore dall’armistizio di Cassibile. Il prefetto Guido Aprea ha consegnato ad un discendente in sua memoria la medaglia per il suo sacrificio. A ritirarla Sillari di Fivizzano, accompagnato dalla mamma Rosalia, 91 anni, e dal sindaco Gianluigi Giannetti. Alla cerimonia, era presente anche Giuseppe Del Sante, sindaco di Corniglio dove Cavalli era nato. Presente anche il vescovo, fra Mario Vaccari. "Non ho mai conosciuto ovviamente lo zio Mario, ma in famiglia si è sempre parlato di lui-racconta il nipote - del suo dramma: un’emozione ricevere dalle mani del Prefetto la medagliaalla memoria, in suo ricordo. Un gesto comunque che rappresenta una tragedia infinita, a tutt’oggi mai ...