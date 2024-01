LBA | botta e risposta tra Brescia e Venezia | Bologna liquida Napoli

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tutto secondo copione, o quasi, nel diciottesimo turno del Campionato di Serie A UnipolSai della LBA di basket maschile. Immutato il quadro in vetta dove la Germanirisponde alla Reyer, batta da par suo la Estra Pistoia e resta in vetta da sola.Alle sua spalle si fa strada la...

Primo via libera al Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento ... (liberoquotidiano)

Brutta sconfitta per la VL Pesaro, che cede alla Happy Casa Brindisi in casa in un'importante sfida salvezza. "C'è poco da dire, mi aspettavo sicuramente un altro approccio. Non siamo riusciti a ...Palla a due a Bologna. Subito tre liberi concessi a Markel Brown: 0-3. I primi due della Virtus sono di Cordinier. Gira bene palla Bologna, Cordinier colpisce anche da tre dall'angolo: 7-3 dopo 2' con ...Dopo un botta e risposta dall’arco tra i cecchini Massinburg e Hawkins, Christon si carica Brescia sulle spalle e poi Burnell dal post-basso riscrive il nuovo +7 locale. Pistoia non sbaglia però più ...