Lazio, Romagnoli: “Dispiace per il risultato, era uno scontro diretto” (Di domenica 28 gennaio 2024) Alessio Romagnoli commenta ai microfoni di ‘Lazio Style Channel’ il pareggio con il Napoli: “Abbiamo disputato una buona partita sia nella fase di possesso che di non possesso. Dispiace perché potevamo e dovevamo fare gol e portarla a casa, abbiamo avuto diverse occasioni. È un punto che ci va stretto, ma dobbiamo prenderlo. Abbiamo giocato molto bene in fase difensiva, abbiamo concesso pochissimo a loro. Comunque il Napoli, anche se non è più quello dello scorso anno, è una squadra fortissima e ha giocatori di qualità e veramente forti. Dispiace per il risultato perché era uno scontro diretto, era fondamentale per la Champions. Però siamo lì dai… Credo siamo cresciuti nella consapevolezza. Veniamo da un periodo positivo, tranne in Supercoppa dove abbiamo stoppato ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di domenica 28 gennaio 2024) Alessiocommenta ai microfoni di ‘Style Channel’ il pareggio con il Napoli: “Abbiamo disputato una buona partita sia nella fase di possesso che di non possesso.perché potevamo e dovevamo fare gol e portarla a casa, abbiamo avuto diverse occasioni. È un punto che ci va stretto, ma dobbiamo prenderlo. Abbiamo giocato molto bene in fase difensiva, abbiamo concesso pochissimo a loro. Comunque il Napoli, anche se non è più quello dello scorso anno, è una squadra fortissima e ha giocatori di qualità e veramente forti.per ilperché era uno, era fondamentale per la Champions. Però siamo lì dai… Credo siamo cresciuti nella consapevolezza. Veniamo da un periodo positivo, tranne in Supercoppa dove abbiamo stoppato ...

