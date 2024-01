Lazio-Napoli | scelte obbligate per Mazzarri | Le ultime

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 28 gennaio 2024) In vista diemergenza incredibile per: Osimhen in Coppa d’Africa, infortunati e squalificati, rosa ridotta ai minimi termini con appena 13 giocatori a disposizione. Il big match dell’Olimpico tra, fondamentale nella corsa Champions, vedrà gli azzurri arrivare con una rosa ridotta ai minimi termini. Come rivelato da Sky Sport,può contare su appena 13 giocatori di movimento, tra indisponibili per infortunio, Coppa d’Africa e squalifiche. Oltre ad Osimhen impegnato in Nazionale, mancheranno gli squalificati Simeone, Kvaratskhelia e Gajuste. Infortunati Meret, Olivera e Natan. Una situazione di totale emergenza che costringerà il tecnico a schierare una formazione obbligata. In attacco Politano supporterà l’unica punta Raspadori. A centrocampo ...