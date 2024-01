Lazio-Napoli | Sarri colpito da un lutto durante la partita

(Di domenica 28 gennaio 2024) La sfida dell’Olimpico trasi è conclusa sul risultato di 0-0. La gara valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A non è stata scoppiettante e l’unica nota di merito è stata la prodezza di Castellanos, annullata per una posizione di fuorigioco. Al fischio finale, ai microfoni dei giornalisti, si è presentato Giovanni Martusciello. Il motivo? Secondo quanto riportato da DAZN l’allenatore Maurizioè statoda une ha abbandonato lo stadio al fischio finale. Serie A, che delusione: scialbo 0-0 nello scontro Champions CLASSIFICA L'articolo CalcioWeb.

Tutto pronto all’Olimpico di Roma per il derby Lazio – Napoli. Sono ufficiali le formazioni del match che si giocherà alle ore 18.00 e valido per la 22ª giornata di Serie A. Mazzarri deve fare a meno ...Primo episodio dubbio al 33’ con Castellanos che sente il contatto della mano sinistra di Ostigard e invoca il rigore. Il laziale accentua la caduta: non c’è nulla. Si ritrova a fare i conti con una ...Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - Finisce sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Lazio-Napoli, match della 22/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma.