Lazio-Napoli | pari a reti bianche all’Olimpico Tra Mazzarri e Sarri vince la noia

(Di domenica 28 gennaio 2024)non si fanno male nel big match dell’Olimpico, terminato 0-0:giocano a scacchi malail big match tradelude le attese e si conclude con uno scialbo 0-0, frutto di una partita bloccata e povera di emozioni. Le due squadre danno vita ad un incontro prevalentemente a centrocampo, con sterile possesso palla e pochissime occasioni da gol. Soprattutto nel primo tempo regna l’equilibrio, con ritmi bassi e nessun vero pericolo per i due portieri. Solo un ispirato Isaksen ci prova per due volte dalla distanza, ma senza inquadrare la porta. Nella ripresa sale leggermente l’intensità, con lapiù propositiva. Cataldi va vicino al vantaggio con un bel ...

Tutto pronto all’Olimpico di Roma per il derby Lazio – Napoli. Sono ufficiali le formazioni del match che si giocherà alle ore 18.00 e valido per la 22ª giornata di Serie A. Mazzarri deve fare a meno ...Primo episodio dubbio al 33’ con Castellanos che sente il contatto della mano sinistra di Ostigard e invoca il rigore. Il laziale accentua la caduta: non c’è nulla. Si ritrova a fare i conti con una ...Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - Finisce sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Lazio-Napoli, match della 22/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma.