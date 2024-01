Lazio-Napoli LIVE | tra poco le squadre in campo

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2023/24: Moviola Lazio-Napoli l’episodio chiave della Moviola del ... (calcionews24)

Tutto pronto all’Olimpico di Roma per il derby Lazio – Napoli . Sono ufficiali le formazioni del match delle 18 valido per la 22ª giornata di Serie ... (terzotemponapoli)

Il percorso in Supercoppa di Lazio e Napoli è stato di segno opposto. I biancocelesti si sono arresi nettamente all’Inter in semifinale ... (infobetting)

Lazio-Napoli - le formazioni ufficiali : le scelte di Sarri e Mazzarri

Lazio e Napoli scendono in campo alle 18 all'Olimpico, per la 22esima giornata di Serie A. Fra biancocelesti e azzurri ci sono in palio... (calciomercato)