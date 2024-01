Lazio-Napoli le pagelle 0-0 e il tabellino della partita

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di domenica 28 gennaio 2024)0-0 lee il. Azzurri di nuovo in campo dopo la sconfitta nella finaleSupercoppa Italiana.tornano a giocare in campionato dopo le partite giocate nella Supercoppa Italiana, dove ha trionfato l’Inter in finale contro la squadra di Mazzarri. Per entrambe, storicamente, si è sempre trattato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.