Lazio-Napoli | le formazioni ufficiali | Mazzarri ha scelto l’attacco

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 28 gennaio 2024) Giungono alla corte di tutti i tifosi ledi. Le scelte obbligate da parte di Sarri e. Assenze. Questa la parola chiave per caratterizzare un attesissimo quanto delicato, succube di molti forfait sia nelle liste di convocati che sugli spalti dell’Olimpico. L’impianto romano ha infatti subito la chiusura della Curva e dei Distinti Nord (sia Est che Ovest) causa cori razzisti nei confronti di Lukaku, nel derby di Coppa Italia contro la Roma, con le tensioni fra la città capitolina e partenopea che hanno invece portato al divieto di trasferta per i tifosi azzurri residenti in Campania. Il tutto fa quindi da accompagnatore alle totali 12 assenze fra le due compagini, di cui 3 in casanonché ben 9 ...