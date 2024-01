Lazio-Napoli | che delusione | scialbo 0-0 nello scontro Champions | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 gennaio 2024)0-0 nel primo big match della 22ª giornata del campionato di Serie A: all’Olimpico si sono affrontate. Loper la zonaLeague è stato molto deludente e non ha regalato grosse emozioni. L’unica nota di merito la bellissima rovesciata di Castellanos annullata per fuorigioco. Maurizio Sarri si affida al tridente formato da Felipe Anderson, Castellanos e Isaksen, gli ospiti rispondono con Politano, Zielinski e Raspadori. Nei primi minuti i ritmi sono bassi e le squadre non riescono a cambiare passo. Nei primi 45 minuti non si registrano grosse occasioni da gol e si va all’intervallo sullo 0-0. Al 46? magia in rovesciata di Castellanos, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Serie A Castellanos, che ...