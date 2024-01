Lazio-Napoli | assenza confermata | non è stato convocato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 28 gennaio 2024) Pesantenei convocati in vista del match dell’Olimpico fra. Il tecnico non riesce a ritrovare la pedina, fuori per infortunio. Le ore 18 odierne daranno il via ad un vero e proprio big match sul campo dell’Olimpico di Roma, fradi ritorno dall’impegno in Supercoppa. Un incontro di cartello che prevede però una miriade di assenze, a partire dagli spalti che appariranno alquanto vuoti. Vietata infatti la trasferta ai tifosi delresidenti in Campania, con annessa chiusura totale per Curva e Distinti Nord (sia Est che Ovest). Meret, Natan, Olivera, Anguissa, Cajuste, Traore, Kvaratskhelia, Simeone e Osimhen rappresentano invece la lista di indisponibili per i partenopei, alla quale Maurizio Sarri e i suoi si aggregano di buon grado. Fuori dai ...