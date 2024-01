Lazio-Napoli 0-0 | solo Castellanos tenta di evitare il pari

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 gennaio 2024), tutte e due le squadre volevano vincere ma, soprattutto, non volevano perdere. Ci sono riuscite benissimo, in una partita pur giocata a ritmi sostenuti. Il pareggio ha avuto unnemico:, autore di un gol capolavoro, una rovesciata con un piccolissimo neo che ha consentito a Orsato di annullare per fuorigioco. Sì, il fuorigioco c’era, piccolo piccolo, appena tre o quattro centimetri, ma non si potrebbe valutare il fallo in base alla ampiezza della vione? Sarebbe più giusto considerare fuorigioco al cento percento, e quindi il gol va annullato, se il calciatore supera la linea degli avversari per un metro o più. Se la supera di mezzo metro, l’azione vale metà gol, se la supera di dieci centimetri, l’azione vale il 90 percento di un gol, e così via. Vabbè, ovviamente ...