Lazio-Napoli 0-0 | Mazzarri | “Sono molto soddisfatto”

(Di domenica 28 gennaio 2024) “perché avevamo davanti una squadraforte, che lo scorso anno è arrivata seconda. C’erano tanti assenti, ragazzi che non giovano da una vita hanno risposto alla grande. La squadra si sta vedendo e ora ho avuto la conferma di avere grandi uomini.contento, si vede già qualcosa che piace a me. Con le squadre di Sarri è difficile fare possesso palla, questo vuol dire che la squadra sta facendo le cose bene. Ci è mancata un po’ di profondità”. Così il tecnico del, Walter, ha commentato il pareggio per 0-0, fuori casa, contro la. “Lasciare fuori giocatori importanti è difficile. Se i calciatori forti stanno bene, posso anche cambiare modulo. Se la squadra sta bene e tiene le giuste distanze possiamo ...

Giocavano per la Champions , in realtà Lazio e Napoli hanno giocato per le altre concorrenti alla Champions . La partita dell’Olimpico... (calciomercato)

Maurizio Sarri non si presenta ai microfoni per il post gara. dopo il match Lazio-Napoli , il tecnico lascia to di corsa lo stadio Olimpico. La Lazio ... ()

L’allenatore Andrea Stramaccioni ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pareggio del Napoli contro la Lazio all’Olimpico. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Era una partita in c ...Lazio e Napoli non si fanno male, finisce a reti bianche la gara dell'Olimpico con più rimpianti per i biancocelesti che per i partenopei. Il gol annullato a Castellanos e qualche occasione non ...La Lazio ottiene solo un punto in casa contro il Napoli ma al termine della partita Maurizio Sarri non si è presentato ai microfoni di DAZN per la consueta intervista post-partita. L'allenatore ...