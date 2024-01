Lazio-Napoli 0-0 LIVE | Ostigard salva tutto

(Di domenica 28 gennaio 2024)scendono in campo alle 18 all'Olimpico, per la 22esima giornata di Serie A. Fra biancocelesti e azzurri ci sono in palio...

Lazio e Napoli stanno dando vita a una partita poco spettacolare: ecco come la vive Maurizio Sarri in panchina e cosa vuole dai suoi Partita tiratissima allo Stadio Olimpico tra Lazio e Napoli. Una ...Walter Mazzarri ha dato delle indicazioni al suo centrocampo per la gara contro la Lazio. Un diktat che sembra si stia rivelando efficace. Nella Supercoppa di Riyad, dove il Napoli è rinato con la ...71' Va Raspadori, la Lazio allontana e lo fa anche in occasione della ribattuta. 70' Calcio di punizione da posizione interessante per il Napoli: Politano e Raspadori sul punto di battuta. 69' ...