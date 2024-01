Lazio-Napoli 0-0 LIVE | colpo di testa di Vecino | para Gollini Orsato infortunato | ma va avanti|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 28 gennaio 2024) 2024-01-28 20:43:00 Arrivano conferme:scendono in campo alle 18 all’Olimpico, per la 22esima giornata di Serie A. Fra biancocelesti e azzurri ci sono in palio punti importanti in chiave Europa, con lasesta in classifica con 33 punti e ilnono a quota 31. Entrambe le squadre sono reduci dalla trasferta in Arabia per la Final Four di Supercoppa e non giocano in campionato rispettivamente da-Lecce 1-0 del 14 gennaio e-Salernitana 2-1 del gennaio. Sia la squadra di Maurizio Sarri che quella di Walter Mazzarri si presentano all’appuntamento di oggi con numerosi squalificati: Zaccagni e Immobile per la, Cajuste, Kvaratskhelia e Simeone per il. Tutti in campo alle 18, in diretta ...