Lazio-Napoli 0-0 LIVE | Castellanos segna in rovesciata | ma è fuorigioco

(Di domenica 28 gennaio 2024)scendono in campo alle 18 all'Olimpico, per la 22esima giornata di Serie A. Fra biancocelesti e azzurri ci sono in palio...

Lazio e Napoli scendono in campo alle 18 all'Olimpico, per la 22esima giornata di Serie A. Fra biancocelesti e azzurri ci sono in palio... (calciomercato)

Zero tiri in porta. Un dato che fa riflettere e che riassume perfettamente un primo tempo tra Lazio e Napoli privo di emozioni e grandi occasioni da una parte all'altra del campo. Ad analizzare la ...I voti ai protagonisti del match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: pagelle Lazio-Napoli Le pagelle dei protagonisti del match tra Lazio e Napoli, valido per la 19esima ...28.01 14:40 - DIRETTA ONLINE - Serie A, Hellas Verona-Frosinone 1-1: live report e dettagli ...